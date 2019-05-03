تطورات جديدة حول المبتعث رامي آل رمضان ضحية إطلاق النار بجامعة أمريكية

أفادت معلومات، اليوم الجمعة، بأن المبتعث رامي آل رمضان الذي أصيب في حادثة إطلاق نار بجامعة نورث كارولينا الأمريكية؛ غادر المستشفى، بعد موافقة الأطباء الذين أشرفوا على علاجه.

وقالت فضائية «العربية»، في معلومات تحاول «عاجل» توثيقها، إن رامي الذي وصل والده ليكون مرافقًا لهP حالته أصبحت مستقرة، فيما من المقرر أن تُجرى له عملية جراحية لإخراج الرصاصة من بطنه في مستشفى متخصص.

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وكانت سفارة المملكة في الولايات المتحدةـ قد أصدرت بيانًا في وقتٍ سابق من اليوم، بشأن إصابة رامي البالغ من العمر 20 عامًا، ويدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة نورث كارولينا بمدينة تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

وقالت السفارة، في البيان الذي اطلعت عليه «عاجل»، استمرارها في متابعة حالة المصاب، وتقديم كل المساعدات اللازمة له والتأكّد من سلامته، لافتةً إلى أنه تم كذلك التواصل مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية.

وكانت وكالة خدمات إدارة الطوارئ في ميكلنبرج، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن مسلحًا فتح النار في حرم جامعة شارلوت بولاية نورث كارولاينا؛ ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين؛ بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

وأُبلِغَت الأسرة بنبأ إصابة رامي من أحد رجال الإطفاء الذي نقله من موقع الحادثة، بعد أن زوده المصاب برقم هاتف والده للتواصل معه.

وكثيرًا ما تشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار. ويرى محللون أن السبب في ذلك هو أن امتلاك السلاح هناك يعتبر من الحقوق التي أقرها الدستور، وهي الدولة الوحيدة التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشوارع، انطلاقًا من مبدأ احترام الحرية الفردية، لكن تزايد أعمال العنف قادت إلى مطالب كثيرة بوضع حد للعنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.