الحصيني: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على الرياض وعدة مناطق

تشمل أجزاء من شرق المدينة المنورة وغرب القصيم..
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، أن تتوسع السحب الرعدية لتشمل عموم منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة. وأشار الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى تكون السحب الرعدية ظهر الجمعة، على أجزاء من شرق مناطق المدينة المنورة وشمال غرب منطقة الرياض وجنوب غرب منطقة القصيم.
وأوضح الباحث في الطقس أن من المتوقع أن تتوسع السحب الرعدية اليوم، لتشمل عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، إضافة إلى القصيم وحائل والشمالية والجوف والصمان وغرب الشرقية، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة في الشدة من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد.
وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، وجه اليوم الجمعة، تنبيهًا إلى مناطق «المدينة المنورة والباحة وعسير ومكة المكرمة»، بتكون سحب رعدية ممطرة خلال الساعات المقبلة.
وأضافت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن السحب الرعدية الممطرة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، موضحةً أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.
وتوقعت هيئة الأرصاد -في تقريرها عن طقس الجمعة- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية» وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة»، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
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