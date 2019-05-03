بالصور.. مدني خيبر ينقذ وافدًا احتُجز في خزان تحت الإنشاء

تمكن مدني خيبر، اليوم الجمعة، من إنقاذ عامل من الجنسية الأفغانية، احتُجز إثر سقوطه داخل خزان أسطواني تحت الإنشاء.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إن الحادث وقع في قرية الثمد بمحافظة خيبر، مضيفًا أن الحزان بعمق أربعة أمتار.

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وأشار العقيد الجهني إلى أن العامل أصيب بكسر في الفخذ، ونقله الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان الدفاع المدني بجدة أخمد حريقًا أول أمس الأربعاء، اندلع في ملحق بناية مكونة من ثلاثة أدوار، نتج عنه وفاة فتاة وإصابة خمسة آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

كما أخمد مدني الخبر حريقًا اندلع في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ونتج عنه إصابة شخص باختناق قبل نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى للعلاج.

