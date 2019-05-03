«تسهيل» خدمة جديدة لتيسير العبادة بالحرمين على ذوي القدرات الخاصة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بطاقة (تسهيل) التي تهدف إلى خدمة ذوي القدرات الخاصة ومن في حكمهم؛ ما يُعينهم ويسهل عليهم أداء عبادتهم,

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الوكيلة المساعدة للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، دشنت بطاقة (تسهيل) بموافقة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وذلك خلال استضافة الإدارة العامة النسائية، وفد مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، لتفعيل مبادرة (الأولوية لهم) في إطار التعاون المثمر بين الجهتين.

وتتماشى بطاقة (تسهيل) مع تحقيق الأهداف والتطلعات إلى تسخير الجهود وتكريس الطاقات الإبداعية لاستنباط الأفكار المثمرة البناءة، ووضع الحلول الناجعة المسهمة في تطوير الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام على اختلاف فئاتهن، لتيسير أداء عبادتهن ومناسكهن في جوٍ مفعمٍ بالراحة والسكينة.

Advertisements

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة الرشود، أن بطاقة (تسهيل) تعد المبادرة الأولى والسابقة لتعزيز كيان خدمي متزن متنامٍِ ومستدام مبني على أسس واعية بمتطلبات العصر، واحتياجات قاصدي وقاصدات الحرمين الشريفين، وخصوصًا ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت الرشود أن البطاقة التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون النسائية ممثلة في إدارة القدرات الخاصة، تهدف إلى خدمة ذوي القدرات ومن في حكمهم (المسنات - مرضى السكري - مرضى الغسيل الكلوي - الحامل والمرضع) لتخفيف المشقة وتعزيز دواعي التيسير لهم؛ ما يعينهم ويسهل عليهم أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

وأكدت الدكتورة فاطمة الرشود أن الإدارة العامة النسائية ماضية في طريق تحسين الخدمات والارتقاء بمنظومتها بعزم وثبات؛ تحفز الهمم وتحثها على الإنجاز و تحتفل معها بمسك الختام.