قنصلية السعودية في مومباي تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

أعلنت القنصلية السعودية في مدينة مومباي الهندية، اليوم الجمعة، أن مواعيد العمل بها خلال شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن القنصلية اطلعت عليه «عاجل»: «يسرُّ القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، تهنئة عموم المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 1440هـ، وإحاطة الجميع بأن ساعات العمل في القنصلية خلال الشهر الفضيل ستكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا».

في سياق متصل، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء غدٍ السبت، وقالت: «نظرًا إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 119/هـ في 2/8/1440هـ حسب تقويم أم القرى من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رجب 1440هـ رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة، وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، واتباعًا لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية تُرغِّب عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى؛ فإن لم يُرَ فيُتحرَّى مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه به».

ودعت في إعلانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

