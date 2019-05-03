السعودية اليوم / اللاجؤون الفلسطينيون في لبنان يعربون عن شكرهم للمساعدات التي قدمتها المملكة قبيل حلول شهر رمضان المبارك



بيروت 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

عبر اللاجؤون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، عن شكرهم للمملكة العربية

وقام المركز بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الفلسطينيبن في جبل لبنان استفادة منها 1,000 عائلة، وهي من ضمن أكثر من 9,000 سلة مخصصة للاجئين الفلسطينيين سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك.

وتوجه اللاجؤون بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - آل سعود - ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم للاهتمام الذي توليه المملكة باللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أنها تعد تعبيرا صادقا على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

// انتهى //

16:38ت م

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بيروت 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واسعبر اللاجؤون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، عن شكرهم للمملكة العربية السعودية ، ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، للمساعدات التي قدمها المركز للأسر الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان المبارك.وقام المركز بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الفلسطينيبن في جبل لبنان استفادة منها 1,000 عائلة، وهي من ضمن أكثر من 9,000 سلة مخصصة للاجئين الفلسطينيين سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك.وتوجه اللاجؤون بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - آل سعود - ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم للاهتمام الذي توليه المملكة باللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أنها تعد تعبيرا صادقا على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.// انتهى //16:38ت م0067

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