السعودية اليوم / بلدية محايل تكثف أعمال النظافة والرقابة الصحية استعداداً لشهر رمضان



محايل 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

تواصل بلدية محايل جهودها المستمرة في تكثيف أعمال النظافة، والرقابة الصحية، والجولات الميدانية الشاملة للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، في إطار استعدادات البلدية لشهر رمضان.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن الجولات الرقابية الميدانية شملت المطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية، وسلامة المعروض من المواد الغذائية.

وأفاد أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال شهر رمضان من خلال تكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين ورخص المحلات، والالتزام بالنظافة والشروط الصحية في المطاعم والبوفيهات والمواد الغذائية بأنواعها، وتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه والباعة الجائلين والمخالفين.

وأفاد أنه جرى تنفيذ أعمال صيانة للمتنزهات والحدائق العامة وصيانة الألعاب وتكثيف عمليات النظافة، وقص المسطحات؛ وزراعة الزهور الصيفية، إضافة إلى نظافة وصيانة الإنارة بالمداخل، وصيانة الشوارع الرئيسة والأحياء الداخلية، وإعادة ضبط توقيت الإنارة خلال شهر رمضان.

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16:29ت م

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