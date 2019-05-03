السعودية اليوم / بلدية محايل ترفع أكثر من 1728 طناً من النفايات الصلبة



محايل 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة محايل ممثلة بإدارة الخدمات البلدية أكثر من 1728 طناً من النفايات الصلبة المنتشرة بعدد من الأحياء ، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

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15:58ت م

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