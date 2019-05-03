السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يفعل نظام المساجد الذكية



المدينة المنورة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة تفعيل نظام المساجد الذكية الذي يهدف إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية في رفع مستوى الأداء في مراقبة المساجد ومتابعة العمليات الرقابية بسرعة وبدقة أكبر.

وأوضح مدير الفرع قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة أعتمد النظام لجامع قباء والجوامع الخمسة الكبيرة وسيكون هذا النظام مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى فروع الوزارة بهدف نقل إجراءات مراقبة وخدمة المساجد وجودة الأداء إلى مستوى آخر من الإجراءات التنظيمية الحديثة وخلق منصة مجتمعية ذكية للمجتمع في تطوير المساجد بشكل أكثر دقة ومرونة.

وأعرب المعيقلي عن خالص شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما توليه من رعاية واهتمام بالمساجد، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على جهوده في التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته أوضح مدير المشروع المهندس عبدالرحمن الشهري أن المشروع يعمل على خلق منصة ذكية ومتطورة تتيح للمصلين والمأمومين بإمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم وإمكانية إرفاق فيديو أو صورة أو مقطع صوتي للبلاغ بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية من خلال لوحة بيانات ذكيّة مشفرة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يعد من أحدث أنظمة التشفير السريع للبيانات، مفيدا أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة الانتهاء من خطة تفعيل النظام لعدد 300 من الجوامع وصولاً لتغطية كامل المساجد التي تجاوز عددها 1700 مسجد.

// انتهى //

14:49ت م

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