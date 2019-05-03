إنفوجرافيك.. واقع حرية الصحافة العربية 2019

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 03:48 مساءً - "مهنة المتاعب" هكذا أطلق رواد الصحافة على مهنتهم، كونها تتسبب في مقتل زملائهم واعتقالهم ومحاكمتهم، وإصابتهم، وبتر أعضاء من أجسادهم، خلال تغطيتهم للأحداث الساخنة.
ويحتفل العالم منذ عام 1993 باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الـ( 3) من مايو. ويحل هذه المرة بعد عام حزين على الصحفيين، بسبب اغتيال السلطات السعودية للكاتب الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية بالثاني من أكتوبر الماضي.
وسجل مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 وفق التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تراجعاً في عدة دول، أبرزها السعودية، إذ جاءت في المرتبة الـ(172) عالمياً.
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