أمطار رعدية على مكة حتى السابعة

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

توقّع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على عدة أنحاء من منطقة مكة المكرمة.

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وقال المركز في تنبيه متقدم له: إن البلاغ يشمل الخرمة، تربة، أبو ملوح، والأجزاء المجاورة لها.

كما توقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على سبت شمران والعرضيات، والأجزاء المجاورة لها، تتجه شرقاً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك) وقد تصل إلى شِبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.