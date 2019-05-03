فيديو.. بردية سميراء جنوب شرق حائل

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - حائل

وثّق مواطنون بالفيديو تساقط البرد في سميراء إلى الجنوب الشرقي من حائل، والتي هطلت قبل قليل.

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وأظهر الفيديو تساقط البرد بغزارة مع رياح شديدة.

من جهة أخرى حذّر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدة أنحاء بمنطقة حائل.

وقال الإنذار المبكر: إن هذه الحالة سوف تمتد إلى الساعة الحادية عشرة مساء، وتشمل تربة – الغزالة- الحائط – الكهيفية والأجزاء المجاورة لها.