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2019-05-03 لأهالي تبوك .. أمطار مستمرة حتى السادسة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء والأجزاء المجاورة لها, مشيرةً إلى أن هذه الحالة سوف تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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