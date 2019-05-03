احترس .. 16 مُخدراً أخطرهم الكوكايين في أمعاء الروبيان

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

بات من الممكن أن تشتري طبقاً من الروبيان في الأسواق البريطانية ثم تخضع لاختبار المخدرات لتكتشف أنك تتعاطى الكوكايين.

هذه ليست مُزحة بل صارت مشكلة يمكن أن تحدث بعدما تم رصد بقايا كوكايين ومواد كيميائية ومخدرات أخرى في مكونات الروبيان الذي يسبح في أنهار بريطانيا.

وأشارت دراسة حديثة نُشِرت أول من أمس، في دورية البيئة الدولية إلى وجود آثار للمواد الكيميائية، وأشهرها الكوكايين، في أمعاء روبيان المياه العذبة المعروف باسم Gammarus pulex.

Advertisements

وجمع الفريق البحثي عينات للروبيان من 15 موقعاً مختلفاً عبر مقاطعة سوفولك الإنجليزية، ليحصروا ما مجموعه 56 مركباً كيميائياً، وكان المثير للدهشة، وفق بيان نشرته جامعة كينجز كوليدج لندن، بالتزامن مع نشر الدراسة، أنه تم العثور على الكوكايين في جميع العينات التي تم اختبارها، كما كان هناك وجود لعقاقير أخرى غير مشروعة، مثل الكيتامين والمبيدات الحشرية وبعض المستحضرات الصيدلانية.

وأشار البيان إلى أن المفاجأة الأخرى كانت في وجود تلك المواد المخدرة في مناطق أصغر حجماً وأكثر ريفية، كالتي شملتها الدراسة، وقال الباحثون المشاركون بالدراسة: “كنا نتوقع أن نرى ذلك في المناطق الحضرية، مثل لندن، ولكن ليس في تجمعات أصغر حجماً وأكثر ريفية”.

وعن كيفية وصول هذه المواد إلى الجمبري، قال د. نيك بوري من جامعة سوفولك : نشكّ في أن الكوكايين والعقاقير الأخرى وصلت إلى نظام الصرف الصحي عبر البشر، ومن ثم انتقلت إلى الجداول والأنهار من معالجة مياه الصرف الصحي، وبعد ذلك وصلت إلى الجمبري الذي يعيش هناك.

ولا تشكل مستويات الكوكايين وغيره من العقاقير والمواد التي عُثر عليها أي خطورة على البشر، إذ إن تركيزاتها كانت منخفضة جداً، كما أكّد د. بوري.

وأضاف: ومع ذلك فإن هذه المستويات قد تشكل مصدر قلق للبيئة، وخطراً على وجود جمبري المياه العذبة، وهو مهم في النظام البيئي للنهر، وهو ما سنعمل على دراسته في الأبحاث التالية.