جامعات دولية : الصيام يُؤخر الشيخوخة ويمنع السرطان

2019-05-03

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

يحتفل المسلمون خلال الأيام القليلة المقبلة بشهر رمضان المعظم، والذي يكون مصحوبًا بحالة من الابتهاج والروحانيات في العديد من بقاع العالم.

وبقدر ما يهتم العالم الإسلامي بالشهر الفضيل، تُظهر المؤسسات البحثية والعلمية على مستوى العالم اهتمامًا كبيرًا بدراسة آثار الصيام في الجسم، ومدى تأثر البشر بالامتناع عن الطعام والشراب من الفجر وحتى المغرب.

أبحاث جامعة هارفارد أكّدت أن هناك أثراً صحياً واضحاً لصيام رمضان، حيث أشار الباحثون إلى أن اتباع النمط الغذائي الصحي يساعد الشخص على البقاء صغيرًا وبصحة جيدة، مُؤكدين أن الصوم يطيل عمر البشر، إلى جانب تعزيز الصحة بأكملها.

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وأوضحت الدراسة التي أجرتها الجامعة العالمية أن “الصيام منذ الفجر حتى الغسق يُبقي جزءًا كبيرًا من الخلية (الميتوكوندريا) في حالة توازن، وهو ما يُؤخر الشيخوخة، وبالتالي فإن ممارسة الصيام تساعد في تحسين ظروف المرضى الصحية وإطالة العمر”.

ووفقًا للأبحاث التي أُجريت في جامعة جورجيا في أتلانتا، فإن الصيام يُولِّد فعليًا جزيئًا يمكن أن يساعد في تأخير شيخوخة الشرايين البشرية.

ومن المثير للدهشة أن النتائج أظهرت أيضًا أن الصيام يمكن أن يساعد في منع الأمراض المزمنة المرتبطة بالنمو مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى مرض الزهايمر.

وأكّد أحد العلماء، وهو الدكتور مينغ-هوي زو، مدير مركز الطب الجزيئي والتحويلي بجامعة ولاية جورجيا في أتلانتا أنه إذا حافظ الشخص على الصيام لفترة معينة من الوقت أو إذا كان يقيد نشاطه تناول السعرات الحرارية، سوف يتم إنتاج جزيء في الجسم يؤخر الشيخوخة في أوعية الدم.