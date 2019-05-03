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بعد أسابيع من مذبحة المسجدين .. خِطبة رئيسة وزراء نيوزيلندا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ، الجمعة، خِطبتها إلى صديقها منذ فترة طويلة كلارك غايفورد، الذي يقدم برنامجاً عن الصيد في التلفزيون.
وقال متحدث باسم أرديرن، إن الاثنين أعلنا خطبتهما خلال عطلة عيد الفصح في بلدة ماهيا، مضيفاً أن ” التفاصيل متروكة لأرديرن حيث يتوقع أن تتحدث إلى وسائل الإعلام يوم الاثنين”.
وباتت أرديرن ثاني زعيمة منتخبة في التاريخ تضع مولودها وهي في منصبها في يونيو الماضي، إذ لديها وغايفورد طفلة تدعى إيف، عمرها 10 أشهر.
وحظيت أرديرن البالغة من العمر 38 عاماً بإشادة على نطاق واسع إثر طريقة التعامل التي أبدتها بعد أن قتل مسلح 51 من المصلين في مسجدين في كرايست شيرش في 15 مارس الماضي.
ومنذ ذلك الحين، ساعدت أرديرن في فرض قيود جديدة على الأسلحة بنيوزيلندا وتحدثت عن أن المسلح كان قادراً على استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لتعزيز وجهات نظره.
والشهر الماضي، أدرجت مجلة “تايم” الأميركية أرديرن على قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيراً في عام 2019، وعلق عمدة لندن صادق خان في المجلة قائلاً: إن قيادة أرديرن بعد الهجمات كانت “مصدر إلهام”، وأنها أرسلت رسالة قوية مفادها أن “أولئك الذين يسعون لتقسيمنا لن ينجحوا أبداً”.
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