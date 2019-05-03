رمضان مبارك .. تعرّف على أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق عن عدد ساعات الصوم التي ستصومها الشعوب في عدة دول حول العالم خلال شهر رمضان المقبل.

وقال الزعاق: إن أكثر من مليار ونصف مسلم سيصومون شهر رمضان هذا العام، ومنهم مَن يستقبل شهر الصوم في الاعتدال الربيعي ومنهم مَن يستقبله في بداية الصيف، بينما يستقبله البعض في فصل الشتاء، وذلك بحسب الموقع الجغرافي لكل بلد.

وقال الزعاق: إن المسلمين في كندا سيصومون 19:57 ساعة تقريباً وهو أطول ساعات للصيام في العالم لهذ العام، أما المسلمون في أمريكا اللاتينية سيصومون 10 ساعات فقط ما يعني أن الفارق بينهم حوالي نصف عدد الساعات تقريباً.

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أما في الدول العربية فستشهد الجزائر أطول ساعات الصوم بما يوازي حوالي 16.30 ساعة، أما الصومال فستشهد أقصر ساعات الصوم بمعدل 13.30 ساعة، ويصل الفارق بين الدولتين قرابة الـ 3 ساعات.

وتابع: إن الدول الخليجية يتراوح معدل ساعات الصيام فيها حول 14.30 ساعة، وبلاد الشام ستصوم أكثر من 15 ساعة واليمن 14 ساعة.

وأوضح أن المسلمين في الكويت سيصومون قرابة الـ 15 ساعة، وهي أطول الساعات على مستوى دول الخليج، تليها البحرين 15 ساعة إلا ربعاً ثم الإمارات، السعودية، ثم قطر وعمان.

وأشار إلى أن أقصر فترة صيام ستكون في أول يوم، وأطول فترة صيام ستكون في آخر يوم من شهر رمضان، الذي من المتوقع أن يكون هذا العام 29 يوماً فقط حيث يبدأ الاثنين وينتهي الاثنين لافتاً إلى أن الفارق بين صيام أول يوم وآخر يوم قرابة النصف ساعة في المملكة.