4 طرق للتسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الشركة السعودية للكهرباء التذكير بقنوات التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة وذلك تسهيلاً على المشتركين.

والمعروف أن خدمة الفاتورة الثابتة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الـ 12 شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام.

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وأوضحت الشركة، في وقت سابق أن خدمة الفاتورة الثابتة مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن تقديم طلب على الخدمة من خلال موقع الشركة على الإنترنت من خلال الرابط: (هنا).

يُذكر أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوفر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.