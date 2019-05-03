فيديو.. مراسم زفاف ملك تايلاند على حارسته الشخصية

2019-05-03

في واقعة لفتت أنظار العالم تزوّج ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن من نائبة رئيس الفريق الأمني المُكلّف بحراسته الشخصية.

وانتشرت صور زواج ملك تايلاند من حارسته الشخصية التي اختارها لتكون شريكة حياته وخلع عليها لقب الملكة.

والمعروف أن فاجيرالونغكورن هو ملك تايلاند الحالي، وهو الابن الوحيد لملك تايلاند السابق بوميبول والملكة سيريكيت بجانب ثلاثة بنات.

تخرّج في الكلية العسكرية الملكية في كانبيرا بأستراليا، وعمل ضابطاً في الجيش التايلاندي، وتدرّب مع القوات البريطانية والأسترالية والأمريكية، وهو طيار عسكري مُؤهل وطيار مروحية.

وأعلن ملك تايلاند أنه تزوّج من الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن وعيّنها ملكة للبلاد.

Advertisements

وجاء في بيان نُشر في الجريدة الرسمية “رويال غازيت” في تايلاند أنه تم تسمية سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونغكورن، ملكة لتايلاند اعتباراً من 1 مايو 2019.

يُذكر أن ملك تايلاند كان قد تزوّج وطلّق ثلاث مرات من قبلُ، وكان هذا الزواج الرابع مفاجأة للجميع، وبالرغم من أن الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن شُوهدت أكثر من مرة في مناسبات خاصة مع ملك تايلاند إلا أنه لم يتم الإعلان عن وجود أي علاقة بينهما إلا قبل ثلاثة أيام من تتويج ملك تايلاند رسمياً.

تزوّج ملك تايلاند من الأميرة سومسوالي، وله منها بنت واحدة هي الأميرة باجراكيتيابها، وُلدت عام 1978، وفي نفس العام بدأ بالعيش مع الممثلة بولبراسيرث يوفاديدا والتي أنجب منها عدة أبناء من البنات وولد واحد هو الأمير راسميجوتي ديبانجكورن المولود في 29 أبريل 2005.