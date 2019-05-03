الان تتابع الأرصاد تنبه من أمطار ورياح بالمدينة وبعض المحافظات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة العلا والعيص والحناكية وخيبر ومهد الذهب ووادي الفرع وبدر والأجزاء المجاورة لها.
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