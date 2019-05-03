السعودية | 4 طلقات نارية تقتل مدير مدرسة بمكة.. وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم 4 طلقات نارية تقتل مدير مدرسة بمكة.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اخترقت 4 أعيرة نارية جسد مدير مدرسة بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وأسفر الحادث عن وفاته في الحال، في الوقت الذي قام فيه الجاني بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد ارتكابه للجريمة.

وأفادت مصادر "العربية.نت" أن المجني عليه يدعى محمد العامري، وقام مسبقاً بالتوسط في حل نزاع على قطعة أرض، إلا أن الجاني لم يكن راضياً عن التسوية، مما أدى به إلى التهور وإطلاق النار على العامري بسلاحه الرشاش.

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وعُرف المجني عليه بحسن خلقه وسيرته الطيبة في المجتمع، وكان متفانياً في السعي لإصلاح ذات البين وحل المشكلات التي تقع بين أقاربه وأفراد قبيلته قبل وصولها للأجهزة الأمنية أو القضاء.

وكشف أحد أقارب العامري أن آخر إسهاماته قيامه بتكريم عدد من أبناء شهداء الواجب قبل يومين.

وأوضح أن الفقيد كان في العقد الخامس من العمر، وسبق له العمل بالقوات المسلحة، قبل التحاقه بسلك التعليم الذي عمل به لنحو 25 عاماً، وهو متزوج من امرأتين وله 5 أبناء و6 بنات أصغرهم بعمر سنتين.