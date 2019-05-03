، "الفلك الدولي": رؤية الهلال يوم السبت مستحيلة لعدم وجود القمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر رمضان يوميْ السبت والأحد

تتحرى غالبية الدول الإسلامية هلال شهر رمضان يوم الأحد الخامس من مايو، وستتحرى دول أخرى الهلال يوم السبت الرابع مايو؛ في حين دعت بعض الدول لتحري هلال شهر رمضان مرتين، الأولى يوم السبت والثانية يوم الأحد.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي لـ"الخليج 365": بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان مضمون البيان الرسمي للمحكمة العليا، أنه وحيث إن هلال شهر شعبان لم يثبت يوم الجمعة 5 أبريل؛ فإن بداية شهر شعبان باعتماد الرؤية كان يوم الأحد 7 أبريل، وعليه دعت المحكمة لتحري هلال شهر رمضان يوم السبت الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب التقويم السعودي الرسمي (أم القرى)، ودعا البيان كذلك إلى تحري الهلال يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب الرؤية. ومن الناحية النظرية؛ فإن هذا البيان يفتح المجال ليكون أول أيام رمضان إما يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء.

وأشار إلى ما ذكره البيان الرسمي أو المصادر الرسمية في دول أخرى بأن تحري هلال شهر رمضان سيكون يوم الأحد 5 مايو فقط، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وسلطنة عمان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا؛ في حين أشار البيان الرسمي لدول أخرى أن تحري الهلال سيكون يوم السبت فقط، ومن هذه الدول البحرين وقطر والكويت ولبنان.

وأكد الفلكي "عودة" أن رؤية الهلال يوم السبت مستحيلة؛ لعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب شمس يوم السبت. أما يوم الأحد فيمكن رؤية الهلال بصعوبة من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي؛ وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم.

وأضاف: من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء في بعض الدول الإسلامية خاصةً باكستان والدول القريبة منها.

وأردف: بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد؛ نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية؛ في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب إفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًّا من وسط قارتيْ أمريكا.

وفصّل مدير مركز الفلك الدولي أكثر حول وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد في بعض المدن العربية والإسلامية. في جاكرتا، يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 13 ساعة و37 دقيقة. في أبو ظبي، يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 16 ساعة و39 دقيقة. في مكة المكرمة، يغيب القمر بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و17 دقيقة. في عمان والقدس، يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القاهرة، يغيب القمر بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و49 دقيقة. في الرباط، يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة و43 دقيقة.

وقال "عودة": رؤية الهلال يوم الأحد في كل من جاكرتا وأبو ظبي ومكة المكرمة وعمان والقدس والقاهرة والرباط، ممكنة بصعوبة كبيرة باستخدام التلسكوب فقط؛ مشيرًا إلى أن أقل مُكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين؛ أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة.

وأضاف: لا يكفي أن يزيد مُكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته؛ إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى؛ كبُعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق لحظة رصده.

وأردف: للتعرف على نتائج رصد هلال رمضان، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (http://www.astronomycenter.net/icop/ram40.html)؛ حيث تأسس المشروع عام 1998م، ويضم حاليًا أكثر من 800 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم. هذا ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت؛ حيث تُنشر تباعًا بعد تدقيقها وتمحيصها.

وتابع: سيقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال رمضان يوم الأحد 5 مايو؛ وذلك من ساحة فندق ميركيور في جبل حفيت الواقع في مدينة العين في دولة الإمارات؛ ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية، والدعوة عامة وللعائلات.

وقال "عودة": يمكن متابعة البث الحي والمباشر لتحري الهلال على قناة مركز الفلك الدولي على اليوتيوب؛ وذلك من خلال الرابط التالي (http://www.astronomycenter.net/live.html)، وسيبدأ البث المباشر الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات من يوم الأحد 5 مايو.

وأضاف: سيتمكن المتابعون من رؤية الهلال مباشرة من خلال البث في حال ظهور الهلال، وسيبدأ تحري الهلال نهارًا بواسطة تقنية التصوير الفلكي، ومن ثم يتابع التحري بعد غروب الشمس بالطرق المعروفة بواسطة العين المجردة والتلسكوب العادي.