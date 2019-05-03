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شكّلت روضة "أم الذيابة"- شمال شرقي الأرطاوية، بمحافظة المجمعة، لوحات جمالية، جمعت بين الماء، والخضرة، وكثبان نفود الدهناء الذهبية.
تتسم الروضة بجمالها الطبيعي؛ حيث تُطل على الكثبان الرملية لنفود الدهناء، ويصب فيها واديان رئيسان: وادي الحثاقي ووادي السحمي؛ المنحدران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية.
وينبت في الروضة الطلح والسدر بكثافة كبيرة؛ ما يجعلها تخفي الداخل إليها عن الأنظار، كما ينبت فيها الرمث والحرمل والعشر.
تقع الروضة بعد الأرطاوية بـ 34 كم، على طريق "الأرطاوية - الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقاً صحراوياً ممهداً عندما يقطع ٣٤ كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريباً، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوباً؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بُعد ٤ كم من الطريق المسفلت.
ووثّق المصوّر علي البدر؛ بكاميرته الطائرة جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو، وخصَّ بها متابعي "الخليج 365".
بين ذهب وماء وخضرة .. شاهد من الجو: لوحات ساحرة من "أم الذيابة"فلاح الجوفان الخليج 365 2019-05-03
شكّلت روضة "أم الذيابة"- شمال شرقي الأرطاوية، بمحافظة المجمعة، لوحات جمالية، جمعت بين الماء، والخضرة، وكثبان نفود الدهناء الذهبية.
تتسم الروضة بجمالها الطبيعي؛ حيث تُطل على الكثبان الرملية لنفود الدهناء، ويصب فيها واديان رئيسان: وادي الحثاقي ووادي السحمي؛ المنحدران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية.
وينبت في الروضة الطلح والسدر بكثافة كبيرة؛ ما يجعلها تخفي الداخل إليها عن الأنظار، كما ينبت فيها الرمث والحرمل والعشر.
تقع الروضة بعد الأرطاوية بـ 34 كم، على طريق "الأرطاوية - الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقاً صحراوياً ممهداً عندما يقطع ٣٤ كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريباً، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوباً؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بُعد ٤ كم من الطريق المسفلت.
ووثّق المصوّر علي البدر؛ بكاميرته الطائرة جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو، وخصَّ بها متابعي "الخليج 365".
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
03:31 PM
لقطات من روضتها بـ "أرطاوية المجمعة" وثّقها "البدر" وخصَّ بها "سـبق"
شكّلت روضة "أم الذيابة"- شمال شرقي الأرطاوية، بمحافظة المجمعة، لوحات جمالية، جمعت بين الماء، والخضرة، وكثبان نفود الدهناء الذهبية.
تتسم الروضة بجمالها الطبيعي؛ حيث تُطل على الكثبان الرملية لنفود الدهناء، ويصب فيها واديان رئيسان: وادي الحثاقي ووادي السحمي؛ المنحدران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية.
وينبت في الروضة الطلح والسدر بكثافة كبيرة؛ ما يجعلها تخفي الداخل إليها عن الأنظار، كما ينبت فيها الرمث والحرمل والعشر.
تقع الروضة بعد الأرطاوية بـ 34 كم، على طريق "الأرطاوية - الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقاً صحراوياً ممهداً عندما يقطع ٣٤ كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريباً، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوباً؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بُعد ٤ كم من الطريق المسفلت.
ووثّق المصوّر علي البدر؛ بكاميرته الطائرة جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو، وخصَّ بها متابعي "الخليج 365".
، بين ذهب وماء وخضرة .. شاهد من الجو: لوحات ساحرة من "أم الذيابة" ،
المصدر : الخليج 365
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