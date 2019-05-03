، "آل الشيخ": الفصل في انتظار  الأئمة المتغيبين خلال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذر من أن الوزارة لا تتسامح في مخالفة الأنظمة والتعليمات

لوّح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بعقوبة الفصل والاستغناء وإيجاد البديل عمن يتغيبون عن مساجدهم من الأئمة خلال شهر رمضان مبارك أو يوكلون الإمامة لغيرهم من الأجانب، محذرًا من أن الوزارة لا تتسامح في مخالفة الأنظمة والتعليمات.

وقال "آل الشيخ": سيتم توظيف إلى بداية رمضان ما لا يقل عن أربعة آلاف ما بين إمام ومؤذن وخطيب على وظائف رسمية.

وأضاف: تكاليف الصيانة ونظافة المساجد والجوامع في المملكة تتجاوز مئات الملايين، في ظل دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورعى "آل الشيخ" أكبر ملتقى دعوي بالمنطقة الشرقية شارك فيه أكثر من 500 عالم ومفكر وداعية تشرف على تنفيذه الوزارة ممثلة بوكالتها لشؤون الدعوة والإرشاد، و نظمه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

وقدر "آل" الشيخ تكاليف الصيانة في مساجد المملكة بمئات الملايين وبأرقام كبيرة جدًا، منوهًا بدعم الدولة السخي لبنود النظافة والصيانة والعناية ببيوت الله، وأكد أن جميع الشركات والمؤسسات التي يتم الاستعانة بها لصيانة المساجد هي شركات وطنية.

وقال: المتقدمون على الوظائف كثر والنَّاس الذين يرغبون القيام بهذه الأعمال الشريفة كثر ، وإذا كان الشخص غير كفء لأن يتولى ما أوكل إليه فهناك من يقوم بعمله.

وثمن تجاوب جميع أفراد وفئات الشعب السعودي مع جهود نبذ الأفكار الضالة والمتطرفة والابتعاد عن المروجين لأفكارها.

وقال: الدعوة والدعاة في أحسن حال، في ظل إنهاء ظاهرة نفوذ الجماعات المتطرفة وامتطائها المنابر الدعوية ومعالجة التجاوزات والممارسات الخاطئة التي كانت موجودة بالنزر اليسير في السابق.