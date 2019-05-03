، "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تيماء والأجزاء المجاورة وتستمر لـ 6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاطٍ في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظة تيماء والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.