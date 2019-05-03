- 1/2
- 2/2
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاطٍ في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.
وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظة تيماء والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على تبوكوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-03
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاطٍ في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.
وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظة تيماء والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
03:13 PM
تشمل تيماء والأجزاء المجاورة وتستمر لـ 6 مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاطٍ في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.
وتشمل الحالة مدينة تبوك ومحافظة تيماء والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على تبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.