، "آل الشيخ": نراهن على وعي الأئمة في خفض مكبّرات الصوت ،

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أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ عبر برنامج MBC في أسبوع، أن كثيراً من المواطنين يتصلون للإبلاغ عن ارتفاع مكبّرات الصوت بالمساجد والجوامع.
وقال: هناك مطالب بضبطها لكيلا تزعج المرضى وكِبار السن والنساء في البيوت، فضلاً عن تداخل الأصوات بين مكبّرات المساجد مع بعضها بعضاً؛ ما يؤدي إلى التشويش.
وأضاف: لدى الوزارة تعميم قديم منذ 10 سنوات موجّه للمساجد والجوامع لتحقيق الغرض من النداء عبر مكبّرات الصوت وضبطها؛ حيث إذا تجاوز صوتها ينقلب إلى مرض.
وأردف: بعض العلماء يحذّرون من الأصوات المرتفعة، أياً كان ذلك الصوت يضر الإنسان في سمعه حتى في قلبه، ولا شك أن الضرر لا يُقبل، وأتمنى من إخواني وزملائي الأئمة والمؤذنين في المساجد أن يكونوا على قدرٍ من مستوى المسؤولية وعلى مستوى الوعي والإدراك بأنهم يقومون بالواجب في خفض أصوات مكبّرات المساجد المرتفعة جداً والانتظام بتعليمات الوزارة.
وتابع: أنا على يقين بأنه سيتم التجاوب مع شريحة كبيرة مع المواطنين، وكذلك نداء الوزارة بأن تكون هذه المكبّرات في إطار "لا ضرر ولا ضرار".
"آل الشيخ": نراهن على وعي الأئمة في خفض مكبّرات الصوتهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-03
أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ عبر برنامج MBC في أسبوع، أن كثيراً من المواطنين يتصلون للإبلاغ عن ارتفاع مكبّرات الصوت بالمساجد والجوامع.
وقال: هناك مطالب بضبطها لكيلا تزعج المرضى وكِبار السن والنساء في البيوت، فضلاً عن تداخل الأصوات بين مكبّرات المساجد مع بعضها بعضاً؛ ما يؤدي إلى التشويش.
وأضاف: لدى الوزارة تعميم قديم منذ 10 سنوات موجّه للمساجد والجوامع لتحقيق الغرض من النداء عبر مكبّرات الصوت وضبطها؛ حيث إذا تجاوز صوتها ينقلب إلى مرض.
وأردف: بعض العلماء يحذّرون من الأصوات المرتفعة، أياً كان ذلك الصوت يضر الإنسان في سمعه حتى في قلبه، ولا شك أن الضرر لا يُقبل، وأتمنى من إخواني وزملائي الأئمة والمؤذنين في المساجد أن يكونوا على قدرٍ من مستوى المسؤولية وعلى مستوى الوعي والإدراك بأنهم يقومون بالواجب في خفض أصوات مكبّرات المساجد المرتفعة جداً والانتظام بتعليمات الوزارة.
وتابع: أنا على يقين بأنه سيتم التجاوب مع شريحة كبيرة مع المواطنين، وكذلك نداء الوزارة بأن تكون هذه المكبّرات في إطار "لا ضرر ولا ضرار".
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
03:13 PM
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
03:46 PM
أكّد أن الوزارة تتلقى بلاغات بسبب إزعاج المرضى وكبار السن
أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ عبر برنامج MBC في أسبوع، أن كثيراً من المواطنين يتصلون للإبلاغ عن ارتفاع مكبّرات الصوت بالمساجد والجوامع.
وقال: هناك مطالب بضبطها لكيلا تزعج المرضى وكِبار السن والنساء في البيوت، فضلاً عن تداخل الأصوات بين مكبّرات المساجد مع بعضها بعضاً؛ ما يؤدي إلى التشويش.
وأضاف: لدى الوزارة تعميم قديم منذ 10 سنوات موجّه للمساجد والجوامع لتحقيق الغرض من النداء عبر مكبّرات الصوت وضبطها؛ حيث إذا تجاوز صوتها ينقلب إلى مرض.
وأردف: بعض العلماء يحذّرون من الأصوات المرتفعة، أياً كان ذلك الصوت يضر الإنسان في سمعه حتى في قلبه، ولا شك أن الضرر لا يُقبل، وأتمنى من إخواني وزملائي الأئمة والمؤذنين في المساجد أن يكونوا على قدرٍ من مستوى المسؤولية وعلى مستوى الوعي والإدراك بأنهم يقومون بالواجب في خفض أصوات مكبّرات المساجد المرتفعة جداً والانتظام بتعليمات الوزارة.
وتابع: أنا على يقين بأنه سيتم التجاوب مع شريحة كبيرة مع المواطنين، وكذلك نداء الوزارة بأن تكون هذه المكبّرات في إطار "لا ضرر ولا ضرار".
، "آل الشيخ": نراهن على وعي الأئمة في خفض مكبّرات الصوت ،
المصدر : الخليج 365
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