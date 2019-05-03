السعودية اليوم / جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من شهر شعبان في المسجد النبوي



المدينة المنورة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

شهد المسجد النبوي الشريف اليوم أعدادا كبيرة من المصلين في آخر جمعة من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ, حيث امتلأت أروقة المسجد النبوي والساحات الخارجية بأعداد كبيرة من المصلين الذين توافدوا منذ وقت مبكر في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان .

وقامت جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ خططها التشغيلية التي تعتمد على تكامل الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والمرورية والأهلية بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية وما حولها من أجل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي وتوفير أفضل الخدمات لهم مما أسهم تنفيذه هذه الخطط في تسهيل حركتهم وتنقلاتهم وتأمين ما يحتاجون إليه لاسيما في النواحي الأمنية والصحية والغذائية ولتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة للمصلين والزوار الذين تشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما ، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك وأن يعينهم على قيامه وصيامه وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.

// انتهى //

15:50ت م

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