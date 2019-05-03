السعودية اليوم / إدارة العمليات برئاسة المسجد النبوي تعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر



المدينة المنورة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في إدارة العمليات ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لعام 1440هـ ، أمس, اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر السعودي ومواقع تمركز سيارات الإسعاف والفرق الميدانية بالمسجد النبوي والسطح وساحاته وتحديد مسارات الاسعاف بالساحات وكيفية توزيع الفرق الإسعافية من الهلال الأحمر والفرق التطوعية.

وأوضح مدير إدارة العمليات بالوكالة حسن بن سعيد الصاعدي أن عدد المتطوعين بهيئة الهلال الأحمر السعودي هذا الموسم بلغ 500 متطوع و800 متطوعة موزعين على جميع الفترات خلال شهر رمضان المبارك عدا الفرق الإسعافية بسيارات الإسعاف.

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15:38ت م

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