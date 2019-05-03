السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من هطول أمطار ونشاط بالرياح بالمدينة المنورة وبعض المحافظات



المدينة المنورة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة العلا والعيص والحناكية وخيبر ومهد الذهب ووادي الفرع وبدر والأجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

15:37ت م

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