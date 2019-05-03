السعودية اليوم / بلدية محافظة المجاردة تنفذ حملة معالجة التشوه البصري



محايل 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة المجاردة حملة لإزالة المركبات المتهالكة والمنتشرة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وصيانة واستبدال أعمدة الإنارة التالفة، وذلك لإزالة مسببات التلوث البصري بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، مشيرًا إلى أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

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15:14ت م

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