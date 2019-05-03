السعودية اليوم / "أخطاء في البناء" .. ورشة بغرفة حفر الباطن



حفر الباطن 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

نظمت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة المقاولات بالتعاون مع الهيئة

وتناولت الورشة أخطاء البناء الشائعة والإشراف الهندسي المحترف عند البناء، تلاه التطرق لمواد البناء والتقنيات الحديثة في البناء، وتطور استخدامات برامج الحوسبة الهندسية، إضافة إلى عرض العديد من الأخطاء في البناء وكيفية إيجاد الحلول العلمية لها.

من جهته أوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة محمد بن فهيد الحربي أن اللجنة تسعى لتقديم دورات متخصصة تخدم المهندسين والمقاولين والمواطنين ليستفيدوا من تجارب وخبرات المختصين في هذا المجال مما يسهم في تلافي أخطاء البناء مستقبلاً.

من جانبه أفاد رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بحفر الباطن المهندس ماجد الحميداني أن الحضور الكبير للورشة يدل على حرص المعنيين للاستفادة وتطوير أنفسهم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى لمزيد من التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن.

// انتهى //

15:14ت م

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حفر الباطن 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واسنظمت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة المقاولات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين أمس, ورشة عمل بعنوان "أخطاء في البناء"، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة رفيدان بن دمخ المطيري، وذلك على مسرح الغرفة.وتناولت الورشة أخطاء البناء الشائعة والإشراف الهندسي المحترف عند البناء، تلاه التطرق لمواد البناء والتقنيات الحديثة في البناء، وتطور استخدامات برامج الحوسبة الهندسية، إضافة إلى عرض العديد من الأخطاء في البناء وكيفية إيجاد الحلول العلمية لها.من جهته أوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة محمد بن فهيد الحربي أن اللجنة تسعى لتقديم دورات متخصصة تخدم المهندسين والمقاولين والمواطنين ليستفيدوا من تجارب وخبرات المختصين في هذا المجال مما يسهم في تلافي أخطاء البناء مستقبلاً.من جانبه أفاد رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بحفر الباطن المهندس ماجد الحميداني أن الحضور الكبير للورشة يدل على حرص المعنيين للاستفادة وتطوير أنفسهم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى لمزيد من التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن.// انتهى //15:14ت م0049

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