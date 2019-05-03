السعودية اليوم / مستشفى الأمن بالرياض يعلن مواعيد العمل والزيارة خلال رمضان



الرياض 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن في الرياض مواعيد العمل في العيادات والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، وذلك لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمراجعين والزوّار.

وحدّد المستشفى في بيان له اليوم أوقات العمل من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، حيث ستعمل العيادات التخصصية من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 1 ظهراً إلى 4 مساءً، وعيادات الأسنان على ثلاث فترات: الأولى من : 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، والثانية من : 1 ظهراً إلى 4 مساءً، والثالثة من : 9 مساءً إلى 12 منتصف الليل، بينما ستعمل عيادات طب الأسرة والمجتمع وعيادات غرب الرياض من : 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 12.15 ظهراً إلى 3 مساءً.

وسيعمل مختبر عيادات طب الأسرة والمجتمع ومختبر عيادات غرب الرياض من : 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 12.15 ظهراً إلى 3 مساءً، ومختبر العيادات التخصصية من : 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن : 1 ظهراً إلى 4 مساءً، وقسم التبرع بالدم من 8 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

وحدد المستشفى مواعيد زيارة المرضى المنومين من 4 مساءً إلى 11 مساءً، وخلال الثلاث أيام الأولى من عيد الفطر المبارك ستكون من 8 صباحاً إلى 8 مساءً مع السماح بدخول الأطفال، وبالنسبة لزيارة المرضى المنومين في العناية المركزة خلال رمضان ستكون من 1 مساءً إلى 2 مساءً ومن 9:30 مساءً إلى 11 مساءً.

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14:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.