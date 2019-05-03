السعودية اليوم / عمدة مدينة هيوستن الأمريكية يمنح القنصل العنقري شهادة المواطنة الفخرية



هيوستن 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

كرّم عمدة مدينة هيوستن الأمريكية رئيس مجلس البلدية في المدينة سيلسفتر تيرنر القنصل العام للمملكة في هيوستن السفير سلطان عبدالله اللويحان العنقري، ومنحه شهادة المواطنة الفخرية، وعينّه سفيرًا للنوايا الحسنة لمدينة هيوستن، نظير جهوده الدبلوماسية التي قام بها في سبيل تعزيز العلاقات

جاء ذلك خلال انعقاد إحدى جلسات المجلس البلدي بمدينة هيوستن يوم أمس الأول، وعد هذا التكريم الأول من نوعه في تاريخ مجلس بلدية المدينة الذي يُكرم فيه دبلوماسي أجنبي.

وألقى العمدة تيرنر كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بعمق العلاقات السعودية الأمريكية في مختلف المجالات، وبالجهود الكبيرة التي قامت بها القنصلية السعودية في مدينة هيوستن لتعزيز ذلك الجانب ممثلة في القنصل العام العنقري خلال فترة خدمته التي امتدت لأكثر من سبعة أعوام قنصلاً عاماً للمملكة في هيوستن، وعميدًا للسلك القنصلي فيها، مثنيًا على دور السعوديين المقيمين في هيوستن لا سيما الطلاب المبتعثين في دعم علاقات الصداقة السعودية الأمريكية.

ونوه العمدة في ثنايا كلمته بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمدينة هيوستن أثناء وقوع إعصار "هارفي" عام 2017م، حيث أسهم ذلك في تخفيف وقع الإعصار على السكان.

حضر جلسة المجلس أعضاء مجلس البلدية بالإضافة إلى قناصل الدول الأجنبية المعتمدين في المدينة ورؤساء المراكز والجاليات الإسلامية، ومديري المستشفيات والمؤسسات الطبية، ومندوبي الشركات السعودية العاملة في مدينة هيوستن.

// انتهى //

14:16ت م

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هيوستن 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واسكرّم عمدة مدينة هيوستن الأمريكية رئيس مجلس البلدية في المدينة سيلسفتر تيرنر القنصل العام للمملكة في هيوستن السفير سلطان عبدالله اللويحان العنقري، ومنحه شهادة المواطنة الفخرية، وعينّه سفيرًا للنوايا الحسنة لمدينة هيوستن، نظير جهوده الدبلوماسية التي قام بها في سبيل تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية.جاء ذلك خلال انعقاد إحدى جلسات المجلس البلدي بمدينة هيوستن يوم أمس الأول، وعد هذا التكريم الأول من نوعه في تاريخ مجلس بلدية المدينة الذي يُكرم فيه دبلوماسي أجنبي.وألقى العمدة تيرنر كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بعمق العلاقات السعودية الأمريكية في مختلف المجالات، وبالجهود الكبيرة التي قامت بها القنصلية السعودية في مدينة هيوستن لتعزيز ذلك الجانب ممثلة في القنصل العام العنقري خلال فترة خدمته التي امتدت لأكثر من سبعة أعوام قنصلاً عاماً للمملكة في هيوستن، وعميدًا للسلك القنصلي فيها، مثنيًا على دور السعوديين المقيمين في هيوستن لا سيما الطلاب المبتعثين في دعم علاقات الصداقة السعودية الأمريكية.ونوه العمدة في ثنايا كلمته بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمدينة هيوستن أثناء وقوع إعصار "هارفي" عام 2017م، حيث أسهم ذلك في تخفيف وقع الإعصار على السكان.حضر جلسة المجلس أعضاء مجلس البلدية بالإضافة إلى قناصل الدول الأجنبية المعتمدين في المدينة ورؤساء المراكز والجاليات الإسلامية، ومديري المستشفيات والمؤسسات الطبية، ومندوبي الشركات السعودية العاملة في مدينة هيوستن.// انتهى //14:16ت م0038

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