فيديو وصور.. جوانب من حياة شيخ قبيلة العوامر المغدور بالعرضيات

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

عبّر الكثير من المواطنين عن حُزنهم لوفاة شيخ قبيلة العوامر الذي قُتل بأربع رصاصات غادرة على يد أحد الأشخاص أمام باب المدرسة التي يعمل بها في العرضيات.

وتقدّم العديد من المواطنين بخالص العزاء إلى ذوي شيخ قبيلة العوامر محمد علي آل شاكر العامري الذي أمضى قرابة العقدين ونصف في مجال التعليم.

ونشر فيصل العامري أحد أبناء قبيلة العوامر مقطع فيديو من أمام منزل شيخ قبيلة العوامر الراحل يتضمن تعليقاً صوتياً بصوت الفقيد يحكي فيه سيرته الذاتية ونشأته وجوانب من حياته العلمية والعملية.

وقُتل شيخ قبيلة العوامر أمس بالرصاص أمام باب مدرسة المروة على يد أحد أقاربه في العرضيات.

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وبحسب المعلومات المُتداولة حول الحادث، وقعت جريمة القتل في تمام الساعة السابعة صباحًا في محافظة العرضيات الشمالية التابعة إدارياً لمنطقة مكة المكرمة، فيما حاول الفاعل الفرار من موقع الجريمة ولكنه سلّم نفسه إلى الجهات الأمنية بعد ذلك.