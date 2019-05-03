بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء الإعفاءات.. طلبات قياسية لنفط أرامكو

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

في استجابة سريعة وفورية بعد أقل من 24 ساعة من إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني، طالبت شركات تكرير النفط في آسيا من السعودية بالمزيد من النفط الخام، حيث تتعامل أكبر منطقة مستهلكة في العالم مع انقطاع الإمدادات من إيران إلى فنزويلا.

تحرك سريع

وحسب مصادر مطلعة لشبكة بلومبيرغ الأمريكية، فإن العملاء يبحثون عن شحنات إضافية للتحميل في يونيو ويوليو من السعودية، وهي أكبر منتج في أوبك.

وأكدت المصادر أن الطلبات تتعلق بالإمدادات علاوة على ما ستحصل عليه شركات التكرير كجزء من العقود المبرمة مع أرامكو.

ويأتي التدافع على طلبات الشحنات في الوقت الذي تشدد فيه الولايات المتحدة ضغطها على التدفقات الإيرانية، مع انتهاء العقوبات المفروضة على العديد من المشترين مثل الصين والهند أمس الخميس، كما أن الاضطرابات غير المتوقعة في الإمدادات من روسيا ونيجيريا بالإضافة إلى فنزويلا العضو في أوبك تزيد المخاوف من حدوث أزمة.

أسعار النفط السعودي

وقالت بعض المصادر إن بعض شركات التكرير الآسيوية تطلب من أرامكو، المزيد من النفط الخام حتى قبل أن يحدد المنتج تكلفة هذه الشحنات، وذلك في إطار بحثهم عن معالجة الأزمات التي تمر بإمدادات النفط في أعقاب إقصاء إيران من مشهد السوق العالمي.

وقال محمد دروزة، مدير شركة ميدلي جلوبال أدفايزرز في نيويورك: “يبدو السوق جيد التجهيز في الوقت الحالي، لكننا لم نر التأثير الكامل بعد”، مشيرًا إلى أنه “من المرجح أن تدفع المملكة المزيد من الصادرات إلى آسيا في يونيو”.

ومن المتوقع الإعلان عن أسعار البيع الرسمية لشحنات شهر يونيو خلال الساعات القليلة المقبلة.