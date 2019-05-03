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مواعيد العمل والزيارة بمستشفى قوى الأمن بالرياض خلال رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف مستشفى قوى الأمن بالرياض عن مواعيد العمل الرسمية للعيادات ومواعيد الزيارة في شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.
وجاءت العناوين على النحو التالي:
العيادات:
1. العيادات التخصصية:
من الأحد إلى الخميس:
من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.
ومن 1 ظهراً إلى 4 مساءً.
2. عيادات الأسنان:
من الأحد إلى الخميس:
الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.
الفترة الثانية من: 1 ظهراً إلى 4 مساءً.
الفترة الثالثة من: 9 مساءً إلى 12 منتصف الليل.
3. عيادات طب الأسرة والمجتمع وعيادات غرب الرياض:
من الأحد إلى الخميس:
الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.
الفترة الثانية من: 12.15 ظهراً إلى 3 مساءً.
4. المختبر وبنك الدم:
أ. مختبر عيادات طب الأسرة والمجتمع ومختبر عيادات غرب الرياض:
من الأحد إلى الخميس:
الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.
الفترة الثانية من: 12.15 ظهراً إلى 3 مساءً.
ب. مختبر العيادات التخصصية:
من الأحد إلى الخميس:
الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.
الفترة الثانية من: 1 ظهراً إلى 4 مساءً.
ج. قسم التبرع بالدم:
من 8 مساءً إلى 12 منتصف الليل.
5. مواعيد زيارة المرضى المنومين:
من 4 مساءً إلى 11 مساءً.
* مواعيد الزيارة خلال الثلاثة أيام الأولى من العيد
من 8 صباحاً إلى 8 مساءً مع السماح بدخول الأطفال
* زيارة المرضى المنومين في العناية المركزة:
من 1 مساءً إلى 2 مساءً
ومن 9:30 مساءً إلى 11 مساءً.
وتمنت إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض للجميع دوام الصحة والعافية.
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