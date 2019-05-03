مواعيد العمل والزيارة بمستشفى قوى الأمن بالرياض خلال رمضان

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مستشفى قوى الأمن بالرياض عن مواعيد العمل الرسمية للعيادات ومواعيد الزيارة في شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

وجاءت العناوين على النحو التالي:

العيادات:

1. العيادات التخصصية:

من الأحد إلى الخميس:

من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.

ومن 1 ظهراً إلى 4 مساءً.

2. عيادات الأسنان:

من الأحد إلى الخميس:

الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.

الفترة الثانية من: 1 ظهراً إلى 4 مساءً.

الفترة الثالثة من: 9 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

3. عيادات طب الأسرة والمجتمع وعيادات غرب الرياض:

من الأحد إلى الخميس:

الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.

الفترة الثانية من: 12.15 ظهراً إلى 3 مساءً.

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4. المختبر وبنك الدم:

أ. مختبر عيادات طب الأسرة والمجتمع ومختبر عيادات غرب الرياض:

من الأحد إلى الخميس:

الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.

الفترة الثانية من: 12.15 ظهراً إلى 3 مساءً.

ب. مختبر العيادات التخصصية:

من الأحد إلى الخميس:

الفترة الأولى من: 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.

الفترة الثانية من: 1 ظهراً إلى 4 مساءً.

ج. قسم التبرع بالدم:

من 8 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

5. مواعيد زيارة المرضى المنومين:

من 4 مساءً إلى 11 مساءً.

* مواعيد الزيارة خلال الثلاثة أيام الأولى من العيد

من 8 صباحاً إلى 8 مساءً مع السماح بدخول الأطفال

* زيارة المرضى المنومين في العناية المركزة:

من 1 مساءً إلى 2 مساءً

ومن 9:30 مساءً إلى 11 مساءً.

وتمنت إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض للجميع دوام الصحة والعافية.