فيديو.. الحوثيون يحفرون الأنفاق ويزرعون الألغام في مطار الحديدة

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الوقت الذي تبذل فيه المملكة ودول التحالف العربي جهودها لإعمار اليمن، تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها في محافظة الحُديدة، حيث تسببت بإلحاق خراب كبير بمطار الحديدة الدولي.

وبحسب مصادر محلية فإن المتمردين حفروا أنفاقاً تحت المدرج الرئيسي مما أثّر على البنية التحتية للمطار، الذي أضحى خارج نطاق العمل ويصعب هبوط الطائرات عليه مستقبلاً.

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وأظهر مقطع فيديو صُوّر بطائرة دون طيار، وضع الحوثيون أكواما كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة على طول المدرج، كما فخّخ المتمردون المباني داخل المطار بالعبوات الناسفة والألغام الفردية المحرمة دولياً.

وعطل الخراب الذي أحدثه الحوثيون، الخدمات الأساسية للمطار، الذي يعتبر منفذاً حيوياً يستفيد منه الملايين على امتداد الساحل الغربي لليمن.