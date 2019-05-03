الرياض.. الاعتداء على فرقة إسعافية خلال إنقاذ مصابين كانوا في حالة سكر

جدة - عمرو شويل الرياض ـ محمد السويهري ـ الخليج 365:

اعتدى عدد من المصابين على فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر، إثر مباشرتهم حادث سير، وتبين لاحقا أنهم في حالة سكر.

وكشف بيان للهلال الأحمر أن المصابين اعتدوا على الفرقة الإسعافية التابعة لمركز العروبة ، وهي تؤدي عملها بمباشرة حادث سير ، من قبل بعض المصابين الذين كانوا تحت تأثير المسكرات، ما أدى لإصابة مسعف بكدمات، ونقله إلى مسشفى الشميسي.

Advertisements

وأضاف البيان أنه تم على الفور طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء، وطلب فرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث.

من ناحية أخرى، تم رفع محضر في قسم المعذر ، إضافة لطلب تحليل للمعتدين، واستكمال باقي الإجراءات والأخذ بحق منسوبي الهيئة.

من جانبه، وجه الدكتور راشد القحطاني، مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، بأخذ حق المسعفين الذين تم الاعتداء عليهم، والأخذ بكامل حق المسعف والهيئة من قبل المعتدين.

وأكد الدكتور القحطاني أن توجيهات رئيس الهيئة تنص على أخذ حق أي مسعف يعتدى عليه، والأخذ بالحسبان حق الهيئة من قبل المعتدي، عن طريق القنوات الرسمية.