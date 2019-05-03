الان تتابع مكة.. الأجهزة الأمنية تطيح بشاب بعد “بلاغ عقوق” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 تمكنت الأجهزة الأمنية بمكة من الإطاحة بشاب، بعد بلاغ عقوق بالوالدين، مرفوع ضده، عبر الرقم الموحد (911). Advertisements وأطاحت شرطة الشرائع بالتعاون مع دوريات الأمن ووحدة من الدفاع المدني بالشاب، بعد هروبه وتحصنه بأحد المنازل شرق مكة. وأحيل الشاب للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وقامت فرقة الدفاع المدني بفتح الموقع الذي تحصن به، حيث تمكن رجال الدوريات الأمنية من القبض عليه، وتسليمه لشرطة الشرائع التي بدورها أعدت محضراً بالواقعة، وأحالت الشاب إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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