- 1/2
- 2/2
الان تتابع احتجاز عامل إثر سقوطه في خزان تحت الإنشاء بخيبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خيبر - الخليج 365:
تمكن مدني خيبر من تحرير عامل من الجنسية الأفغانية، احتجز إثر سقوطه في خزان اسطواني تحت الانشاء على ارتفاع ٤ أمتار، بقرية الثمد بمحافظة خيبر.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن العامل أصيب بكسر في الفخذ، وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز عامل إثر سقوطه في خزان تحت الإنشاء بخيبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.