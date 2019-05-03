احتجاز عامل إثر سقوطه في خزان تحت الإنشاء بخيبر

جدة - عمرو شويل خيبر - الخليج 365:

تمكن مدني خيبر من تحرير عامل من الجنسية الأفغانية، احتجز إثر سقوطه في خزان اسطواني تحت الانشاء على ارتفاع ٤ أمتار، بقرية الثمد بمحافظة خيبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن العامل أصيب بكسر في الفخذ، وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

