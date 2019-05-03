4 دبلومات عليا جديدة بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

تعتزم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام تدشين 4 دبلومات عليا ، في مجالات السياسة والصحة والرياضة والتربية، بدءا من العام المقبل.

وقال سعد آل سعود، عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة إن “الكلية تعتزم الكلية إطلاق 4 دبلومات عليا مدفوعة، لمدة عام، بداية العام الدراسي المقبل.

وأوضح آل سعود أن الدبلومات ستكون في الإعلام السياسي، والرياضي، والصحي، والتربوي.