الان تتابع 4 دبلومات عليا جديدة بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
تعتزم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام تدشين 4 دبلومات عليا ، في مجالات السياسة والصحة والرياضة والتربية، بدءا من العام المقبل.
وقال سعد آل سعود، عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة إن “الكلية تعتزم الكلية إطلاق 4 دبلومات عليا مدفوعة، لمدة عام، بداية العام الدراسي المقبل.
وأوضح آل سعود أن الدبلومات ستكون في الإعلام السياسي، والرياضي، والصحي، والتربوي.
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