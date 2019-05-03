مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون يشارك في الملتقى الأول للمخترعين الخليجيين بدبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، في الملتقى الأول للمخترعين الخليجيين والمعرض المصاحب له، المقام في جامعة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 - 4 مايو 2019، برعاية معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري، ومشاركة عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص المختصة في هذا المجال بدولة الامارات، وممثلين عن جمعيات المخترعين في دول مجلس التعاون، و المفكرين والمخترعين ورواد الأعمال الخليجيين من مختلف التخصصات.

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وتمثلت المشاركة بتقديم ورقة عمل تناولت الجهود التي يقوم بها المكتب لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال نشر ثقافة الاختراع، وآلية تسجيل براءات الاختراع، إلى جانب إقامة جناح في المعرض المصاحب للتعريف بخدمات المكتب والإجابة على الاستفسارات.

وتأتي مشاركة المكتب في هذه الفعالية بتوجيه من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية والاهتمام بالمخترعين والموهوبين الخليجيين، تنفيذا للتوجيهات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ولتفعيل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة بمكتب براءات الاختراع في تسليط الضوء على حماية الملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع، ونشر ثقافتها والتوعية بأهميتها.

وتناول الملتقى عددا من المحاور الهامة ناقشت آليات تسجيل ودعم وحماية الاختراعات، والدور الذي يقوم به مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون في هذا الشأن، إضافة إلى قصص نجاح المخترعين في دول مجلس التعاون، و التحديات التي تواجه المخترع الخليجي، وآليات تحويل الاختراع إلى منتج تجاري، وغيرها من الموضوعات في مختلف مجالات الاختراع والملكية الفكرية.