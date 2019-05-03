دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السفير الأمريكي الجديد يصل الرياض

وصل السفير الأمريكي الجديد جون أبي زيد، اليوم الخميس، إلى العاصمة الرياض.

وقال السفير الأمريكي الجديد، إن المملكة والولايات المتحدة تعملان معًا كل يوم على حماية أمن البلدين وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في نوفمبر الماضي، تعيين الجنرال الأمريكي المتقاعد المتحدر من أصول لبنانية جون أبي زيد، سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.

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وخدم أبي زيد في الجيش الأمريكي حوالي 34 عاما، وتدرج في المسؤوليات القيادية حتى وصل إلى رتبة جنرال.

وترأس أبي زيد العديد من المهمات العسكرية وكان أبرزها خلال اجتياح العراق عام 2003 وعين بعد ذلك قائداً للقيادة الأمريكية الوسطى.

يذكر أن الجنرال الأمريكي هو متحدر من أصول لبنانية ويتكلم اللغة العربية بطلاقة، كما أنه خبير بشؤون الشرق الأوسط وله دراسات عديدة، منها عن السعودية.