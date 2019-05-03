، "الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يدعو إلى تجنب مجاري الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظتَي بلجرشي والعقيق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر إلى التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.