، آل الشيخ يهدي التعاون ثلاثة ملايين ريال وحافلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة تحقيقه لقب كأس الملك

قدّم تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه مبلغ ثلاثة ملايين ريال وحافلة جديدة لفريق التعاون بعد تحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد أمس 2 / 1، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكتب حساب التعاون عبر "تويتر": "قدّم الرئيس الفخري المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ دعماً مالياً بقيمة 3 ملايين ريال وحافلة جديدة، بمواصفات عالية، بعد تحقيق التعاون لقب كأس الملك".