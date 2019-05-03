- 1/2
- 2/2
قدّم تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه مبلغ ثلاثة ملايين ريال وحافلة جديدة لفريق التعاون بعد تحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد أمس 2 / 1، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكتب حساب التعاون عبر "تويتر": "قدّم الرئيس الفخري المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ دعماً مالياً بقيمة 3 ملايين ريال وحافلة جديدة، بمواصفات عالية، بعد تحقيق التعاون لقب كأس الملك".
آل الشيخ يهدي التعاون ثلاثة ملايين ريال وحافلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03
قدّم تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه مبلغ ثلاثة ملايين ريال وحافلة جديدة لفريق التعاون بعد تحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد أمس 2 / 1، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكتب حساب التعاون عبر "تويتر": "قدّم الرئيس الفخري المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ دعماً مالياً بقيمة 3 ملايين ريال وحافلة جديدة، بمواصفات عالية، بعد تحقيق التعاون لقب كأس الملك".
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
01:30 PM
بمناسبة تحقيقه لقب كأس الملك
قدّم تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه مبلغ ثلاثة ملايين ريال وحافلة جديدة لفريق التعاون بعد تحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد أمس 2 / 1، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكتب حساب التعاون عبر "تويتر": "قدّم الرئيس الفخري المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ دعماً مالياً بقيمة 3 ملايين ريال وحافلة جديدة، بمواصفات عالية، بعد تحقيق التعاون لقب كأس الملك".
، آل الشيخ يهدي التعاون ثلاثة ملايين ريال وحافلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يهدي التعاون ثلاثة ملايين ريال وحافلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.