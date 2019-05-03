، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق وسماء غائمة على المرتفعات ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سحب رعدية ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك)؛ قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا.. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة؛ تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق وسماء غائمة على المرتفعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-03
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سحب رعدية ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك)؛ قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا.. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة؛ تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
01:08 PM
شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سحب رعدية ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك)؛ قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا.. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة؛ تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق وسماء غائمة على المرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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