تبرّع عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ أحمد السهيمي، (الخميس) الماضي، بجزء من كبده؛ بهدف إنقاذ طفلة مريضة لا يتجاوز عمرها سنتين بالرياض، ولا تربطه معها صلة قرابة.
وكان والد الطفلة قد ناشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حاجته لمتبرع بجزء من كبده لإنقاذ حياة طفلته، وبعد أن رأى السهيمي المناشدة بادر بالتبرع للطفلة بجزء من كبده لوجه الله تعالى. وبعد إجراءات الفحوصات اللازمة، التي استمرت 8 أشهر، وتأكد الأطباء من المطابقة، جرت العملية وتكللت بالنجاح. من جانبه، قدم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند شكره للسهيمي، نظير مبادرته الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ”الأمر بالمعروف” يتبرع بجزء من كبده لطفلة استجابة لمناشدة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.