عضو بـ”الأمر بالمعروف” يتبرع بجزء من كبده لطفلة استجابة لمناشدة والدها

تبرّع عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ أحمد السهيمي، (الخميس) الماضي، بجزء من كبده؛ بهدف إنقاذ طفلة مريضة لا يتجاوز عمرها سنتين بالرياض، ولا تربطه معها صلة قرابة.

وكان والد الطفلة قد ناشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حاجته لمتبرع بجزء من كبده لإنقاذ حياة طفلته، وبعد أن رأى السهيمي المناشدة بادر بالتبرع للطفلة بجزء من كبده لوجه الله تعالى. وبعد إجراءات الفحوصات اللازمة، التي استمرت 8 أشهر، وتأكد الأطباء من المطابقة، جرت العملية وتكللت بالنجاح. من جانبه، قدم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند شكره للسهيمي، نظير مبادرته الإنسانية.