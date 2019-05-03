شاهد: لبناني من استديو “الاتجاه المعاكس” يرد على مزاعم “فيصل القاسم” ويرفع...

لفت الإعلامي اللبناني، جيري ماهر، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره القوي في الرد على مزاعم الإعلامي فيصل القاسم ضد المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن. وأثناء الحلقة تساءل القاسم قائلا : “إذا كانت تعتبر انتصارات (للتحالف في اليمن) فلماذا تصل صواريخ الحوثي إلى أبوظبي ولماذا وصلت إلى قلب الرياض؟” ليرد ماهر قائلا: “يا حبيبي انا بدي اقلك شغله، ليش بشار الأسد ما كان يضرب صواريخه على الشعب السوري ونص سوريا مش بإيده؟ يعني ما كانت تصير؟”. وتابع ماهر قائلا: “صواريخ السكود ما كانت تضرب كل مناطق سوريا وهو (بشار الأسد) مسيطر على 10 في المائة من سوريا كان؟ اليوم إذا أخذله (الحوثي) مترين مربع وطرق منهم صاروخ يعني هو حقق انجاز؟”.

وأضاف: “شايف هذا الرجل، هذا الرجل صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة في هذه الحرب، هذا الرجل الي اذا بتسأله ليش تأخرت الحرب لليوم؟ بيجاوبك جواب واحد نحن ذهبنا إلى اليمن لمساعدة اليمنيين لا لقتل اليمنيين، لو أردنا إنهاء الحرب بساعات يمكننا انهاء الحرب بساعات ولكننا لا نريد أن نتسبب بمجازر للشعب اليمني..” وأردف قائلا: “لم يقتل المدنيين ولم يقتل الأبرياء، من قتل المدنيين وتلطى بالمدنيين هو الحوثي وعصاباته، هذا الرجل ذهب إلى اليمن لمساعدة اليمن وقبائل اليمن تلتف حوله ولو نزل على الانتخابات باليمن سيأخذ أصوات أكثر من كل زعماء اليمن الموجودين حاليا والي كانوا سابقا لأنه قدم لليمن الخير ولم يقدم لليمن التآمر عليها وعلى شعبها لمصلحة إيران وتركيا”.