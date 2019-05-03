رئيس مجلس إدارة “الثقافة والفنون” يقدم استقالته.. ويكشف عن سببها

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر السيف أمس الخميس، استقالته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية. وأوضح السيف في عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”، أن استقالته جاءت بعد سنة وعشرة أشهر من العمل في الجمعية، مقدماً اعتذاره للجميع عن أي تقصير طوال مدة عمله.

ولفت إلى أنه سبق وأن ذكر للمسؤولين حين جرى تكليفه بهذه المهمة ببقائه لمدة سنتين فقط أو أقل من أجل إتاحة الفرصة لغيره وتجديد الدماء. وقدم السيف الشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ووكيل وزارة الإعلام ناصر الحجيلان، وزملائه في مجلس الإدارة والمدير العام ومديري الفروع على دعمهم له خلال فترة عملهم، وجهودهم الكبيرة في خدمة الوطن.