شاهد: سفارة المملكة بواشنطن تكشف تطورات واقعة إصـابة الطالب السعودي بجامعة شارلوت

كشفت سفارة المملكة في واشنطن عن تطورات واقعة إصـابة الطالب السعودي رامي بن رياض آل رمضان، بطلق ناري في بطنه داخل حرم جامعة شارلوت بولاية كارولينا الشمالیة، مشيرةً إلى أنها تتواصل مع الجهات المحلية هناك حول الحـادث.

وقالت السفارة إنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مشيرةً إلى أنها ستستمر في متابعة حالته وتقديم كل المساعدات اللازمة له. وشددت على حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة وتقديم كل المساعدات لهم على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ. وكان قد أصیب الطالب السعودي الذي يدرس في جامعة شارلوت بكارولاينا الشمالیة بطلق ناري في بطنه، فیما قُتـل شخصان وأصیب شخص آخر؛ إثر حـادثة إطلاق نار مؤخراً داخل حرم جامعة شارلوت بولاية كارولينا الشمالیة.