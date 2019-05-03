كشفت سفارة المملكة في واشنطن عن تطورات واقعة إصـابة الطالب السعودي رامي بن رياض آل رمضان، بطلق ناري في بطنه داخل حرم جامعة شارلوت بولاية كارولينا الشمالیة، مشيرةً إلى أنها تتواصل مع الجهات المحلية هناك حول الحـادث.
وقالت السفارة إنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مشيرةً إلى أنها ستستمر في متابعة حالته وتقديم كل المساعدات اللازمة له. وشددت على حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة وتقديم كل المساعدات لهم على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ. وكان قد أصیب الطالب السعودي الذي يدرس في جامعة شارلوت بكارولاينا الشمالیة بطلق ناري في بطنه، فیما قُتـل شخصان وأصیب شخص آخر؛ إثر حـادثة إطلاق نار مؤخراً داخل حرم جامعة شارلوت بولاية كارولينا الشمالیة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: سفارة المملكة بواشنطن تكشف تطورات واقعة إصـابة الطالب السعودي بجامعة شارلوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.